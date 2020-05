Party.San 2021: Alle Infos zum Festival

Das wird Dich auch interessieren





Datum

Party.San 2020 findet vom 12. bis zum 14. August 2021 statt.

Veranstaltungsort

Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet.

Adresse:

Flugplatz Obermehler-Schlotheim

99996 Obermehler

Preise & Tickets

„Party.Sanen!

Wie bereits angedroht, haben wir uns Gedanken um den VVK 2021 gemacht.

Da die letzten Wochen zutage gefördert haben, dass ihr an uns vor allem unsere Transparenz und Ehrlichkeit schätzt, wollen wir euch das Ticketing hier kurz erläutern: Grundsätzlich mussten wir den Gedanken, den wir für das PSOA2021 ursprünglich anberaumt hatten, wieder über den Haufen werfen und auf die jetzige Situation ummünzen. Angedacht war ein gestaffeltes Ticket in 4 Preisstufen (Early Bird, Late Bird, Dead Bird und Abendkasse), bei dem die erste Stufe zahlenmäßig limitiert und die folgenden Stufen an bestimmte Zeitpunkte gekoppelt sein sollten. Da uns Covid-19 einen fetten roten Strich durch diese Rechnung gemacht hat, haben wir folgenden Entschluss gefasst: Die Early Bird Tickets der limitierten ersten Preisstufe sind durch die Inhaber der Tickets, die ursprünglich für das PSOA2020 angedacht waren bereits vergriffen – die Menge, der bis jetzt zurückerstatteten Tickets tendiert fast gegen NULL und dieser Glaube an uns soll euch gedankt sein!

Dementsprechend starten wir den VVK am 29.05.2020 mit dem eigentlichen Late Bird Ticket zu 110,70€ (inkl. VVK-Gebühr und MwSt.). Dieses Ticket gilt bis zum 31.12.2020 – danach geht es mit dem Dead Bird (120,70€ inkl VVK-Gebühr und MwSt.) weiter, das bis zum 30.07.2021 erhältlich sein wird. Für Kurzentschlossene gibt es natürlich eine Abendkasse mit Wochenend- sowie Tagestickets, deren Preis wir euch rechtzeitig mitteilen werden. Sicherlich werden sich einige von euch fragen woher der Preisanstieg kommt und warum wir den vorangegangen 2020er-Preis nicht beibehalten können. Ganz simpel erklärt: Wir haben eine preisliche Nullrunde für das PSOA2019 gefahren um unserem Dank für die Treue über 25 Party.Sans hinweg Ausdruck zu verleihen.