Praktikant (m/w) im Bereich der Geschäftsführung / Verlagsleitung und Empfang

Im Gespräch mit METAL HAMMER verrät Motörhead-Gitarrist Phil Campbell seine Lieblingsalben. Eine gewisse Liebe zu Pink Floyd lässt sich nicht verleugnen.

Fakt: MOTÖRHEAD-Gitarrenguru Phil „Wizzö" Campbell ist musikalisch in den Siebzigern hängen geblieben. Überraschung: Lemmys Kompagnon liebt Rammstein und hätte gerne bei einem Elton John-Album mitgewirkt. Welche Alben noch eine wichtige Rolle für den Motörhead-Gitarristen spielen, erfahrt ihr oben in der Galerie.