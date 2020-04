Rage Against The Machine-Cover auf einer Weissenborn Hawaii-Gitarre

Für Soulfly-Frontmann Max Cavalera war der Death-Musiker Chuck Schuldiner ein echter Pionier und als solcher habe er mehr Anerkennung verdient.

Soulfly-Frontmann Max Cavalera ist großer Chuck Schuldiner-Fan. Bei einer Show in Florida am 7. März spielte Cavalera zusammen mit den Bandmitgliedern ihrer Vorband Toxic Holocaust einen Song von Death nach. In einem Interview mit That Just Happened berichtete Cavalera einen Tag später davon und erzählte unter anderem: "Ich kam gestern Nacht mit den Jungs von Toxic zusammen. Wir haben ein Cover zu Deaths ‘Evil Dead’ gespielt und es war der Hammer. Ich dachte tatsächlich, nachdem wir fertig waren: ‘Ist das gerade passiert? Das is so cool.’ Aus vielen Gründen – um Chuck für seine Kunst zu ehren. Ich finde, er bekommt nicht…