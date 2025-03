auch interessant

19. März 1982: Ozzy Osbourne und seine Crew waren auf dem Weg zu einer Show. Bei einem Zwischenstopp im Wohnort des Busfahrers Andrew Aycock lud dieser einige der Anwesenden zu einem Rundflug (mit einem gestohlenen Flugzeug) ein. Nachdem der Tourmanager und Keyboarder Don Airey wieder heil am Boden ankamen, gingen Gitarrist Randy Rhoads (trotz seiner Flugangst) und Stylistin Rachel Youngblood an Bord. Aycock vollführte einige riskante Flugmanöver, wobei das letzte schiefging. Mit der Tragfläche des Flugzeugs streifte er das Dach des Tourbusses. Die Tragfläche riss ab, und letztlich krachte der Flieger in eine Garage und explodierte. Alle drei Insassen kamen ums Leben.

Ausnahmeerscheinung

Bis heute ist Randy Rhoads Vorbild für viele Musiker, insbesondere Gitarristen. So meint John 5 im Interview mit der Detroiter Radiostation WRIF: „Randy war eine Ausnahmeerscheinung. Er hatte einfach einen Stil, den vorher niemand hatte. Es war wie die Erfindung der Mikrowelle, und man denkt sich: ‘Oh wow! Sieh dir das an. Das ist so anders.’“ Seiner Meinung nach haben es „Millionen von Fans, mich eingeschlossen“ wahrgenommen.

Wie ein Blitz

Auch der Prince Of Darkness hat ein paar Worte für seinen einstigen Weggefährten übrig. So schreibt er in den Sozialen Medien: „Randy Rhoads war wahrscheinlich der beste Komponist und Musiker, den ich je getroffen habe. Er kam wie ein Blitz in mein Leben und genauso ging er wieder. Ich schätze mich als einen der glücklichsten Menschen der Welt, da ich ihn nicht nur kennengelernt, sondern auch die große Ehre hatte, mit ihm arbeiten zu dürfen. Ich werde die Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, bis zu meinem Tod in Ehren halten. LANG LEBE RANDY RHOADS. LANG LEBE ROCK ’N’ ROLL. ICH LIEBE EUCH ALLE.“

