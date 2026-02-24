Raven sahen sich 2025 dazu gezwungen, ihre Europatournee abzusagen, da sich Frontmann und Bassist John Gallagher nach einem Sturz einer Notoperation am Gehirn unterziehen musste. Außerdem ließ sich sein Bruder und Band-Kollege Mark Gallagher bei einem geplanten Eingriff ein Knöchelgelenk und ein Knie richten.

Medizinisches Auszeitjahr

Auf die Frage, ob sie nun für ihre baldige nordamerikanische Tournee bereit seien, antwortet der Sänger im Interview mit Metal Mayhem ROC: „Ich bin ganz sicher dafür bereit, nach all unseren kleinen Prüfungen und Schwierigkeiten. Ich nenne 2025 unser medizinisches Auszeitjahr.“

Er führt weiter aus, dass die OPs seines Bruders geplant gewesen seien, aber: „Dass es mich auf den Kopf haut und ich wegen Hirnblutungen zwei Wochen auf der Intensivstation liege, war nicht geplant. Ich habe einfach nur unfassbares Glück, dass ich es geschafft habe, ohne größere Nachwirkungen. Aus medizinischer Sicht geht es mir gut.“

Nachwehen

Dennoch ist er aktuell noch auf Medikamente angewiesen: „Ich nehme anfallsuppressive Medikamente, die aber in ein paar Tagen neu evaluiert werden. Trotzdem habe ich das Go schon wenige Wochen nach dem Unfall bekommen, mit der Warnung, dass ich nicht stark genug sein würde.

Und sie hatten recht, weil wenn man sich den Kopf so verletzt, saugt es all die Energie aus dem Körper, um das wieder zu heilen. Ich sage mal so: Es war demütigend. Es hat mir viel abverlangt, aber jetzt geht es mir ziemlich gut. Nur ein paar Sachen waren danach wirklich seltsam“, meint der Raven-Bassist.

„Sobald ich raus war, schnappte ich mir meinen Bass und versuchte, ein paar meiner liebsten Montrose-Riffs zu spielen. Aber meine Finger landeten nicht da, wo sie sollten. Ich habe das Instrument ein-zwei Tage beiseite gelegt und dann festgestellt, dass ich bei ungefähr 80 Prozent dessen bin, wo ich eigentlich sein sollte. Ich musste mich also ziemlich hart zurückkämpfen, aber jetzt bin ich sogar ein bisschen besser als davor. Darüber bin ich sehr glücklich“, bestätigt Gallagher.

