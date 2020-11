Reaktionen aus der Metal-Welt zum Tod von Schauspieler Sean Connery

Der frühere Guns N' Roses-Gitarrist Gilby Clarke würde jederzeit ja sagen, sollte er wieder in die Band eingeladen werden.

Während der "Use Your Illusion"-Tour im Jahr 1991 ersetzte Gilby Clarke den Band-Gründungsgitarristen Izzy Stradlin bei Guns N' Roses. Clarke blieb drei Jahre bei den Gunners, bevor er als Produzent und Solokünstler weitermachte. Unter anderem spielte er bei Slash's Snakepit, Rock Star Supernova und Heart. Bereits vor zwei Jahren äußerte sich der Gitarrist hinsichtlich einer Rückkehr zu Guns N’ Roses. Damals musste er den Termin mit der Band im Vorfeld derer Reunion-Tour absagen, da am selben Tag seine Tochter mit ihrer Band beim Lollapalooza Festival spielte. In einem aktuellen Interview mit Ultimate Guitar sprach Clarke erneut über das Thema Guns…