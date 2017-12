Redaktionscharts 2017: Björn Springorum

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

Björn Springorum

Die zehn besten Alben 2017:

Sólstafir BERDREYMINN Myrkur MARERIDT Chelsea Wolfe HISS SPUN Satyricon DEEP CALLETH UPON DEEP Mastodon EMPEROR OF SAND Avatar HURRICANES AND HALOS Wolves In The Throne Room THRICE WOVEN Enslaved E Avatar HURRICANES AND HALOS Pallbearer HEARTLESS

Die besten Konzerte 2017:

Mantar, Stuttgart, Universum Sólstafir, Karlsruhe, Jubez Nick Cave, Frankfurt, Jahrhunderthalle Enslaved, Beyond The Gates Mayhem, Beyond The Gates

Das beste Festival 2017:

Beyond The Gates, Bergen, Norwegen

Aufsteiger des Jahres:

Auðn

Der beste Song des Jahres:

Satyricon ‘To Your Brethren In The Dark’