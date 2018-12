Redaktionscharts 2018: Andreas Hartung

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Torsten Hempelt Die besten Alben 2018: 1. Screaming Females ALL AT ONCE 2. The Breeders ALL NERVE 3. おとぼけビ~バ~ (Otoboke Beaver) ‘Anata Watashi Daita Ato Yome No Meshi’ (Single) & Gunshot ‘Sulphur‘ (Single – zwei Singles zählen als ein Album, oder?) 4. J Mascis ELASTIC DAYS 5. Clutch BOOK OF BAD DECISIONS 6. Wussy WHAT HEAVEN IS LIKE 7. Messthetics MESSTHETICS 8. Voïvod THE WAKE 9. Laurie Anderson & Kronos Quartet LANDFALL 10. E NEGATIVE WORK Die fünf besten Konzerte 2018: Hard-Ons, Berlin, Cassiopeia Descendents, Berlin, Astra Kulturhaus They Might Be Giants, Berlin, Columbia Theater Slayer, Hamburg, Barclaycard-Arena Tune-Yards, Berlin,…