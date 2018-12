Redaktionscharts 2018: Celia Woitas

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Gunnar Sauermann Die besten Alben 2018: Primordial EXILE AMONGST THE RUINS Drudkh ЇМ ЧАСТО СНИТЬСЯ КАПІЖ Winterfylleth THE HALLOWING OF HEIRDOM Amorphis QUEEN OF TIME Marduk VIKTORIA Crippled Black Phoenix GREAT ESCAPE Shining X – VARG UTAN FLOCK Harakiri For The Sky ARSON Deafheaven ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE Ivar Bjørnson & Einar Selvik HUGSJA Die fünf besten Konzerte 2018: Enslaved (FROST), Bergen (NO), Beyond The Gates Festival Emperor, Oslo (NO), Inferno Festival Nightwish, Berlin, Hamburg, Oberhausen, Paris (FR) Alcest, Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air Heilung, Kopenhagen (DK), DR Koncerthuset Die besten Festivals 2018: Inferno Festival (NO), Beyond The Gates (NO),…