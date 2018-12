Redaktionscharts 2018: Dominik Winter

Dominik Winter

Die besten Alben 2018:

Rivers Of Nihil WHERE OWLS KNOW MY NAME Negative Self CONTROL THE FEAR Pestilent Reign PYRES Terror TOTAL RETALIATION Morpain FUELED BY ANGER Mantar THE MODERN ART OF SETTING ABLAZE Unearth EXTINCTION(S) Dee Snider FOR THE LOVE OF METAL Sick Of It All WAKE THE SLEEPING DRAGON! The Crown COBRA SPEED VENOM

Die fünf besten Konzerte 2018:

Hatebreed + Madball + Terror + Power Trip, Oberhausen, Turbinenhalle Hatebreed, Köln, Essigfabrik Terror + Deez Nuts + Backtrack, Oberhausen, Kulttempel TRC, Düsseldorf, The Tube Dying Fetus, Oberhausen, Kulttempel

Aufsteiger des Jahres:

Rivers Of Nihil, Twoism, Power Trip, Chapel Of Disease, Negative Self, The Crown, Morpain, Pestilent Reign, Sons Of The Ark, Mountaineer, Eve Of Alana, Atomwinter, Ancst, Axis Of Despair, Chasing Death, Décembre Noir, How To Fall Asleep, Knaat, Pesterous Mind, Wolf King, Architects Of Aeon, Divide, Killing Capacity, Rambomesser

Der beste Song des Jahres:

Dee Snider ‘Tomorrow’s No Concern’