Redaktionscharts 2018: Marc Halupczok

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Sebastian Kessler Die besten Alben 2018: Judas Priest FIREPOWER Amorphis QUEEN OF TIME Obscura DILUVIUM Powerwolf THE SACRAMENT OF SIN Coheed And Cambria VAXIS – ACT I: THE UNHEAVENLY CREATURES Parkway Drive REVERENCE Barren Earth A COMPLEX OF CAGES Kataklysm MEDITATIONS Ghost PREQUELLE At The Gates TO DRINK FROM THE NIGHT ITSELF Die fünf besten Konzerte 2018: Iron Maiden, Berlin, Waldbühne Parkway Drive, With Full Force Judas Priest, Wacken Open Air Dirkschneider, METAL HAMMER AWARDS Cradle Of Filth, Berlin, Columbiatheater Das beste Festival 2018: Summer Breeze Open Air, Rockharz Aufsteiger des Jahres: Khemmis, Cypecore Der beste Song 2018: Judas Priest…