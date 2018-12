Redaktionscharts 2018: Matthias Mineur

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Tom Küppers Die besten Alben 2018: Ginger Wildheart G*A*S*S* MK II Judas Priest FIREPOWER Sick Of It All WAKE THE SLEEPING DRAGON! ZSK HALLO HOFFNUNG Sevendust ALL I SEE IS WAR Burn The Priest LEGION: XX Bob Mould SUNSHINE ROCK Voivod THE WAKE Turbonegro ROCK’N’ROLL MACHINE Long Distance Calling BOUNDLESS Die fünf besten Konzerte 2018: Slayer, Dortmund, Westfalenhalle Kreator, Rock am Ring I AM, Köln, Essigfabrik Judas Priest, Wacken Open Air Ricky Gervais, NL-Amsterdam, AFAS Das beste Festival 2018: Wacken Aufsteiger des Jahres: Alien Weaponry Der beste Song 2018: Judas Priest ‘Children Of The Sun’