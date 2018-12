Redaktionscharts 2018: Melanie Haack

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Andreas Hartung Die besten Alben 2018: Deafheaven ORDINARY CORRUPT HUMAN LOVE Phantom Winter INTO DARK SCIENCE Marlon Williams MAKE WAY FOR LOVE The Ocean Collective PHANEROZOIC I: PALAEOZOIC Yob OUR RAW HEART Urfaust THE CONSTELLATORY PRACTICE Primordial EXILE AMONGST THE RUINS Carpenter Brut LEATHER TEETH The Dark Red Seed BECOMES AWAKE Thy Catafalque GEOMETRIA Voivod THE WAKE Die fünf besten Konzerte 2018: Marlon Williams & Delany Davidson, Berlin, Privatclub The Dead Brothers, Berlin, Roadrunner’s Paradise Kellermensch, Berlin, Musik & Frieden Iron Maiden, Berlin, Waldbühne Bell Witch, Berlin, Urban Spree Das beste Festival 2018: Bärlin Pedäl Bättle 6 Aufsteiger des Jahres:…