Redaktionscharts 2018: Thomas Strater

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Florian Fait Die besten Alben 2018: Judas Priest FIREPOWER Sacral Rage BEYOND CELESTIAL ECHOES Tantara SUM OF FORCES Battleroar KODEX EPICUS Wytch Hazel II: SOJOURN Pripjat CHAIN REACTION Antipeewee INFECTED BY EVIL Voivod THE WAKE Panzer Squad RUINS Sleep THE SCIENCES Die fünf besten Konzerte 2018: Monolord, Berlin, Desertfest Sodom, Lichtenfels, Way Of Darkness Indian Nightmare, Crispendorf, Chaos Descends Judas Priest, With Full Force Festival Rose Tattoo, Berlin, Cassiopeia Das beste Festival 2018: Desertfest, Berlin Der beste Song 2018: Judas Priest ‘Lightning Strike’