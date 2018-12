Redaktionscharts 2018: Torsten Hempelt

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Gernot Krebs Die besten Alben 2018: Thrice PALMS Zeal & Ardor STRANGER FRUIT Sick Of It All WAKE THE SLEEPING DRAGON! Architects HOLY HELL While She Sleeps YOU ARE WE Ghost PREQUELLE Skindred BIG TINGS Turnstile TIME & SPACE Great Collapse NEITHER WASHINGTON NOR MOSCOW... AGAIN Pennywise NEVER GONNA DIE Die fünf besten Konzerte 2018: Thrice, Berlin, Huxleys Neue Welt The Interrupters, Manchester, Academy 2 A Wilhelm Scream, Berlin, Astra Powerwolf, Summer Breeze Open Air Jay-Z & Beyoncé, Berlin, Olympiastadion Das beste Festival 2018: Summer Breeze Open Air Aufsteiger des Jahres: Turnstile Der beste Song 2018: Architects ‘Hereafter’