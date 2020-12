Redaktionscharts 2020: Florian Fait

Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Heaven Shall Burn OF TRUTH & SACRIFICE Kvelertak SPLID Slime WEM GEHÖRT DIE ANGST The Suicide Machines REVOLUTION SPRING Anti Flag 20/20 VISION Green Day FATHER OF ALL MOTHERFUCKERS Cro-Mags IN THE BEGINNING Rotting Out RONIN Sylosis CYCLE OF SUFFERING Ensiferum THALASSIC Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2021 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!