Redaktionscharts 2020: Melanie Aschenbrenner

Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Armored Saint PUNCHING THE SKY Deftones OHMS Böhse Onkelz BÖHSE ONKELZ Trivium WHAT THE DEAD MEN SAY Paradise Lost OBSIDIAN Sevendust BLOOD & STONE Horisont SUDDEN DEATH Testament TITANS OF CREATION Body Count CARNIVORE Sylosis CYCLE OF SUFFERING