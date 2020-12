Redaktionscharts 2020: Petra Schurer

Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Kadavar THE ISOLATION TAPES Secrets Of The Moon BLACK HOUSE Marilyn Manson WE ARE CHAOS Jonathan Hultén CHANTS FROM ANOTHER PLACE Oranssi Pazuzu MESTARIN KYNSI Crippled Black Phoenix ELLENGÆST Me And That Man NEW MAN, NEW SONGS, SAME SHIT, VOL.1 Dool SUMMERLAND Triptykon REQUIEM Zeal & Ardor WAKE OF A NATION