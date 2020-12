Redaktionscharts 2020: Thomas Sonder

Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: Tombs UNDER SULLEN SKIES Killer Be Killed RELUCTANT HERO Green Carnation LEAVES OF YESTERYEAR Carnation WHERE DEATH LIES Then Comes Silence MACHINE Napalm Death THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM Heaven Shall Burn OF TRUTH & SACRIFICE Testament TITANS OF CREATION Enslaved UTGARD High Spirits HARD TO STOP