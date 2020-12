Was hast du uns gebracht, 2020? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Kiss nach.

Die besten Alben 2020: The Tiger Lillies COVID-19 Mora Prokaza BY CHANCE The Tiger Lillies COVID-19, VOL. II Ulver FLOWERS OF EVIL The Tiger Lillies LEMONAKI All diese Gewalt ANDERE Wino FOREVER GONE Bell Witch & Stygian Bough VOLUME 1 Opium Warlords NEMBUTAL Secrets Of The Moon BLACK HOUSE