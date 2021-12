Redaktionscharts 2021: Gunnar Sauermann

Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Iron Maiden SENJUTSU Khemmis DECEIVER Gojira FORTITUDE Eisbrecher LIEBE MACHT MONSTER Cannibal Corpse VIOLENCE UNIMAGINED Unto Others STRENGTH Carnifex GRAVESIDE CONFESSIONS Mastodon HUSHED AND GRIM Empyrium ÜBER DEN STERNEN Emigrate THE PERSISTENCE OF MEMORY