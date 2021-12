Redaktionscharts 2021: Marc Halupczok

Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloweennach.

Die besten Alben 2021: Soen IMPERIAL Volbeat SERVANT OF THE MIND The Night Flight Orchestra AEROMANTIC II Times Of Grace SONGS OF LOSS AND SEPARATION Silver Lake By Esa Holopainen SILVER LAKE BY ESA HOLOPAINEN Evanescence THE BITTER TRUTH Beartooth BELOW Light The Torch YOU WILL BE THE DEATH OF ME Trivium IN THE COURT OF THE DRAGON Leprous APHELION Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2022 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum…