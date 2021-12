Redaktionscharts 2021: Tom Lubowski

Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Leprous APHELION Annisokay AURORA Die Ärzte DUNKEL Ice Nine Kills THE SILVER SCREAM 2: WELCOME TO HORRORWOOD Cynic ASCENSION CODES Landmvrks LOST IN THE WAVE Helloween HELLOWEEN Beartooth BELOW Jinjer WALLFLOWERS Wage War MANIC