Redaktionscharts 2021: Vincent Grundke

Was hast du uns gebracht, 20201? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Lingua Ignota SINNER GET READY Amenra DE DOORN King Woman CELESTIAL BLUES Red Fang ARROWS Mastodon HUSHED AND GRIM The Ruins Of Beverast THE THULE GRIMOIRES Mastiff LEAVE ME THE ASHES OF THE WORLD Altin Gün YOL Rhiannon Giddens THEY'RE CALLING ME HOME Rauchen NEIN Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.