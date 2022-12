Redaktionscharts 2022: Gunnar Sauermann

Was hast du uns gebracht, 2022? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Blind Guardian nach.

Die besten Alben 2022: Def Leppard DIAMOND STAR HALOS The Dead Daisies RADIANCE Goodbye June SEE WHERE THE NIGHT GOES Scorpions ROCK BELIEVER Whiskey Myers TORNILLO Ozzy Osbourne PATIENT NUMBER 9 Amorphis HALO The New Roses SWEET POISON Monster Truck WARRIORS Enuff Z'Nuff FINER THAN SIN Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.