Redaktionscharts 2022: Marc Halupczok

Was hast du uns gebracht, 2022? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Blind Guardian nach.

Die besten Alben 2022: Megadeth THE SICK, THE DYING... AND THE DEAD! Rammstein ZEIT Five Finger Death Punch AFTERLIFE Slipknot THE END, SO FAR Architects THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT Bleed From Within SHRINE Alter Bridge PAWNS & KINGS Kreator HATE ÜBER ALLES Billy Talent CRISIS OF FAITH Judicator THE MAJESTY OF DECAY