Redaktionscharts 2022: Matthias Mineur

Was hast du uns gebracht, 2022? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Blind Guardian nach.

Die besten Alben 2022: Stormkeep TALES OF OTHERTIME Savage Master THOSE WHO HUNT AT NIGHT Luzifer IRON SHACKLES Blind Guardian THE GOD MACHINE Slipknot THE END, SO FAR Rammstein ZEIT Amon Amarth THE GREAT HEATHEN ARMY Tallah THE GENERATION OF DANGER Grimner URFADER Heilung DRIF Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.