Redaktionscharts 2022: Robert Müller

Was hast du uns gebracht, 2022? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Blind Guardian nach.

Die besten Alben 2022: Ghost IMPERA Parkway Drive DARKER STILL Electric Callboy TEKKNO Architects THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT Mantar PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END Feuerschwanz MEMENTO MORI The Halo Effect DAYS OF THE LOST The Hellacopters EYES OF OBLIVION Gggolddd THIS SHAME SHOULD NOT BE MINE Carpenter Brut LEATHER TERROR