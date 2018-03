Das eigene Jubiläum haben Nightwish knapp verpasst: 1996 gegründet, erschien im darauf folgenden Jahr das Debüt ANGELS FALL FIRST. So wird jetzt mit DECADES und der zugehörigen Tournee eben nachgefeiert – auch recht, zumal sich die Finnen um diese Compilation hörbar bemüht haben. Alle Songs darauf wurden neu gemastert und entführen auf eine Zeitreise: vom aktuellsten 23-Minuten-Schwergewicht ‘The Greatest Show On Earth’ als Opener über eine Auswahl von Stücken aus der Phase mit Anette Olzon (darunter ‘Amaranth’ und ‘The Poet And The Pendulum’) zu einigen der schönsten Werke mit Tarja Turunen (wie ‘Ghost Love Score’, ‘Dead Boy’s Poem’ und ‘Sleeping Sun’) sowie den Frühwerken ‘The Carpenter’ und dem ‘Nightwish’-Demo als Sahnehäubchen.

Offenkundig wurde auf möglichst wenig Überschneidungen mit dem letzten großen Best Of HIGHEST HOPES (2005) geachtet – weshalb auf Titel wie ‘Wishmaster’, ‘Nemo’ oder ‘Dead To The World’ verzichtet wurde. Aber das macht der Band-Fundus locker wett, sodass Fans, Sammler oder Neueinsteiger eine schöne und umfangreiche Sammlung ins CD- und Vinyl-Regal gestellt bekommen.