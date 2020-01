Anti-Flag sind nicht gerade für Sound-Experimente bekannt. Wer die Band kennt, wird von 20/20 VISION genau das erwartet haben, was er bekommt: geradlinigen, simplen Punk Rock mit griffigen Hooks und einfachen Botschaften. Man wettert gegen Trump (‘Hate Conquers All’), kritisiert die Verlogenheit von Faschisten, die sich als gläubige Christen geben (‘Christian Nationalist’) oder ganz allgemein den Zustand des Landes, wie mit ‘A Nation Sleeps’. Besagter Song fällt überraschend hart aus, während der Titel-Track des Albums selbst für Anti-Flag-Verhältnisse ausgesprochen poppig ist.

Hier wird sicher jeder nostalgisch, der in den Zweitausenderjahren noch Teenie war – damit erschöpft sich der Mehrwert von 20/20 VISION allerdings auch. Selbst mit der glatten, modernen Produktion, für die sich From First To Last-Fronter Matt Good verantwortlich zeigt, wirkt Anti-Flags Radio-Punk im Jahr 2020 schlicht aus der Zeit gefallen.