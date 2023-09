Atena aus Oslo, Norwegen, bedienen sich auf SUBWAY ANTHEM einiger Genres und Sub­genres des Modern Metal. Das Album fängt mit dem Hardcore-Song ‘Ultra Ultimate Opus Power’ an, fließt dann mit ‘Hard Day’ und ‘Bargain’ in den Metalcore über und landet schließlich mit Liedern wie ‘Subway Anthem’ oder ‘Poison Pure’ im Bereich Emo/Metalcore. Die Musik ist von elektronischen Beats und gemischten Instrumenten durchzogen und sorgt somit für eingängige Melodien sowie mitreißende Riffs. Neben der Elektronik hört man zum Beispiel verzerrte Basslinien, Streichinstrumente (‘Peeling Skin’) und Klavier (‘Oh My’) heraus. Tracks wie ‘Peeling Skin’ oder ‘Somebody’ erinnern auch an die Musik bekannter Kollegen wie Bring Me The Horizon oder Bullet For My Valentine. Überraschend ist das nicht, wenn man bedenkt, dass die Platte in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Produzenten Henrik Udd fertiggestellt wurde, der unter anderem auch schon mit Bring Me The Horizon gearbeitet hat.

Die Norweger sind seit ihrem letzten härteren Album DROWNING REGRET & LUNGS FILLED WITH WATER (2020) musikalisch etwas mehr zur Ruhe gekommen und konnten ihre damals teils chaotische Energie mehr fokussieren. Sie überzeugen auf SUBWAY ANTHEM mit abwechslungsreichen und feinfühligen Songs, wie man es sich in dem Genre wünscht. Das Album wird mit ‘Oh My’ abgeschlossen, das trotz der Mischung aus samtweichem Gesang und härteren Vocals bedächtig und sanft klingt. Ein emotionales Finale.

