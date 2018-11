Auf der Suche nach Lösungen brachte Bassist Shavo Odadjian einen neuen Vorschlag in die Runde.

Erinnern wir uns an Metallica und ‘Some Kind Of Monster’: Wäre es vielleicht eine gute Idee, einen Psychiater wie Phil Towle für System Of A Down zu engagieren, um die kreativen Differenzen und finanziellen Streitereien aufzulösen? Bassist Shavarsh "Shavo" Odadjian zieht diesen Vorschlag nicht nur in Betracht, sondern hat auch bereits seine Band-Kollegen in diese Richtung angestupst, wie in einem aktuellen Radio-Interview mit KROQ zu vernehmen ist. Finde das Problem Da Odadjian komplett unklar war und ist, wo das generelle Problem all der Differenzen ist, brachte er einen Psychiater beziehungsweise Mittelsmann ins Gespräch: "Das wäre echt cool. Jemand, der in…