Seit 1996 schon versorgt das Festival Party.San alle Besucher mit einer gehörigen Dosis Extreme Metal. Wir haben hier alle wichtigen Infos für euch zusammengetragen.

Datum Party.San 2018 findet vom 09. bis zum 11. August 2018 statt. Veranstaltungsort Seit 2011 wird das Festival auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim veranstaltet. Daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Adresse: Flugplatz Obermehler-Schlotheim 99996 Obermehler Aftermovie 2017 https://www.youtube.com/watch?v=oYuk7GoGuxw Preise & Tickets Wer das Party.San besuchen will, hat die Qual der Wahl, denn es gibt gleich mehrere verschiedene Ticket-Angebote: Ein 3-Tage-Ticket PARTY.SAN OPEN AIR 2018 kostet 89,10 EUR. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Kombinationen aus 3-Tage-Ticket + DVD (Jahrgang 2009, 2010 oder 2011), die mit jeweils 94,10 EUR zu Buche schlagen. Wer also vor dem eigentlichen Besuch des…