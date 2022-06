Bleed From Within SHRINE

Kreator, Soulfly, Alestorm, Suicide Silence, und viele mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Die Piraten von Alestorm stechen wieder in See! Zu ‘P.A.R.T.Y.’ gibt es jetzt ein Video, die vollständige Feier steigt dann zur Veröffentlichung des Albums SEVENTH RUM OF A SEVENTH RUM im Juni: Andy Brings will ‘Schlaflos’ sein: Der ehemalige Sodom-Gitarrist klingt im neuen Song sehr poppig.  Die Tolkien-Fans Battlelore veröffentlichen im Juni ihr erstes Album seit elf Jahren. ‘Chambers Of Fire’ ist ein Vorgeschmack auf THE RETURN OF THE SHADOW. Seht euch hier das Lyric-Video an:  Beast In Black zeigen ein animiertes…