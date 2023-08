Unter dem passenden ­Na­men COMPLETE EXECUTION erscheint nun erstmals die komplette Diskografie der New Wave Of British Heavy Metal-Kennergruppe Blood Money. Und mit kompletter Disko­grafie ist ausnahms­weise auch wirklich alles gemeint, was irgendwie in Form von Tonaufnahmen auffindbar ist: Das Demo METALYZED, die zwei Alben RED, RAW AND BLEEDING! und BATTLE­SCARRED sowie ein Sack voller Radio-Live-Nummern. Braucht man das alles? Nein. Ist vieles davon arschgeiler Metal aus einer Zeit, in der noch irgendeine No-Name-­Truppe aus Manchester ein kleines Kult­werk hinlegen konnte, das sich gefühlt nur eine Handvoll Leute gekauft haben? Ja. Das Mitte der Achtziger ent­standene Lebens­werk von Blood Money kann vielleicht nicht unbe­dingt mit den berühmteren und auf­polierteren Zeit­genossen mithalten, klingt dafür aber schön roh und wild.

Teilweise eher im Speed- oder fast Thrash Metal angesiedelt, setzen sie sowohl auf Schnellig­­keit als auch Aggressivität. Eben­so finden sich Spuren von Epik. Im großen Ganzen unterscheiden sich die Songs allerdings kaum. Das macht sie zwar auf lange Strecke ein wenig ein­tönig, aber einzelne Stücke wie ‘Lazarus’ oder ‘Caligula’ knallen ordentlich und lassen Möchtegern-Bad Boys wie Tygers Of Pan Tang schon fast wie brave Schul­buben aussehen. COMPLETE EXECUTION ist eine Bereicherung für jede NWOBHM-Sammlung.

