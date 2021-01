Gefühlt ist die Veröffent­lichung von THE SUMMONING noch gar nicht lange her, doch Anders Manga war mal wieder fleißig und stellt mit SONGS OF UNSPEAKABLE TERROR dieser Tage sein inzwischen sechstes Studioalbum unter dem Bloody Hammers-Banner vor. Sein charakteristischer Stilmix aus Gothic Rock, Doom Metal und Horror-Punk tendiert dabei diesmal klar in Richtung Uptempo – angefangen beim Opener ‘A Night To Dismember’, der im Refrain aufgrund von Mangas Gesangsschlenkern zwangsläufig Assoziationen mit Volbeat hervorruft.

Auch die punkigen Nummern ‘Witchfinder General’ (Ramones lassen grüßen) und ‘Night Of The Witch’ (Dead Kennedys-Assoziationen) gehen strack nach vorne, und der poppige Refrain von ‘The Ones Who Own The Dark’ (welcher einem nach erstmaligem Hören noch lange nachhängt) ist ebenfalls von treibenden Beats unterlegt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen auf der Platte – etwa das schleppende und durch brachiale Doom-Gitarren geprägte ‘Not Of This Earth’ oder die Akustikballade ‘Lucifer’s Light’ – diese bleiben jedoch selten. Weniger Horror-Punk-Anteil und mehr Tracks dieser Art hätten das Album sicher aufgelockert. Ungeachtet dessen hält SONGS OF UNSPEAKABLE TERROR jede Menge Hits bereit und schlägt gelungen stilistische Brücken.

