Die US-amerika­nischen Okkult-Rocker Bloody Hammers sind produktiv: Seit der Gründung 2012 veröffentlichte das Duo um Komponist Anders Manga vier Alben. Das nun folgende fünfte Werk benötigte in der Entstehung fast drei Jahre – und damit so lange wie keines zuvor. Viel­leicht wollte sich der Meister über sei­nen weiteren Weg klarwerden. Schließlich stehen Bloody Hammers für einen eigentümlichen, aber definitiv hörenswerten Stilmix irgendwo zwi­schen Candlemass und HIM: Neben überzeugendem Gesang hält THE SUMMONING mit pumpenden Riffs bei Laune, atmet dabei aber Schwere und verlockt mit düster funkelnden Doom-Vibes.

Mal begeistern treibende Energieausschüttungen wie ‘Now The Screaming Starts’ (fortgesetzt in ‘Tales That Witness Madness’) und ‘Fire In The Dark’; mal erschafft das Duo gotisches Flair, das sich etwa in der von Orgel, Klavier und dunklen Chören gesäumten Ruhepause ‘The Beast Is Coming Out’ niederschlägt sowie die HIM-Blaupausen ‘Welcome To Darkness’ und ‘From Beyond The Grave’ bestimmt. Obgleich die sinistre Grundstimmung gen Ende vermehrt in anbiedernde Schunkelregionen ab­­driftet, gelingt es den US-Amis über weite Strecken, verpflichtende Strukturen mit dem gewissen Etwas zu kreieren. In diesem Sinne: Gerne fürs nächste Desertfest buchen!