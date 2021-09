Eine Frau in Neuseeland ist offensichtlich Metal-Fan bis aufs Blut: Sie nannte ihre drei Kinder Metallica, Slayer und Pantera. Alles ganz legal.

Der neuseeeländische Journalist und Dokumentarfilmer David Farrier (unter anderem ‘Dark Tourist’ bei Netflix) berichtet auf seinem Twitter-Account von einer ganz speziellen Dame. Er sei stolz berichten zu können, dass eine Frau in Neuseeland ihre drei Kinder Metallica, Slayer und Pantera genannt hat. "Sie sagte mir, es sei nicht leicht, drei der härtesten Bands aufzuziehen." Als investigativer Journalist ließ sich Farrier natürlich die Geburtsurkunden zeigen. Darin fand er eine weitere Überraschung: Metallica trägt als zweiten Vornamen And Justice For All, was ihn daran zweifeln ließ, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Farrier wandte sich an den zuständigen obersten Standesbeamten. "Ich fragte…