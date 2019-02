Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Melanie Haack Die besten Alben 2018: Amorphis QUEEN OF TIME Parkway Drive REVERENCE Solar Fake YOU WIN. WHO CARES? Architects HOLY HELL Hamferð TÁMSINS LIKAM Madball FOR THE CAUSE Farmer Boys BORN AGAIN Shining ANIMAL Ministry AMERIKKKANT Hardcore Superstar YOU CAN’T KILL MY ROCK ’N ROLL Die fünf besten Konzerte 2018: A-ha, Berlin, Zitadelle Madball, Berlin, SO36 Tiamat, METAL HAMMER PARADISE In Extremo, Berlin, Schloss Oranienburg Seigmen, Berlin, Lido Das beste Festival 2018: With Full Force inklusive Erdbeerbowle am und im Wasser Aufsteiger des Jahres: Vintage Caravan – vor allem live überragend. Der beste metallische Song 2018: Parkway Drive ‘I…