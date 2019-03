Es war leider absehbar: Bruce Corbitt ist seinem Krebsleiden erlegen. Erst kürzlich war der Warbeast-Frontmann in ein Hospiz eingezogen.

Die Metal-Gemeinde hat seit kurzem ein Mitglied weniger. Bruce Corbitt, Frontmann der Thrash-Gruppen Warbeast und Rigor Mortis, verstarb am 25. Januar. Er kämpfte seit Mai 2017 gegen Speisenröhrenkrebs und wurde nur 56 Jahre alt. So richtig überraschend kommt die traurige Nachricht allerdings nicht: Anfang des Monats zog Corbitt in ein Hospiz ein. Nach der Diagnose musste sich Bruce Corbitt zunächst einer Chemo- sowie Strahlungstherapie unterziehen. Erst danach wagten die Ärzte eine Operation. Doch 2018 bei einer Nachuntersuchung wurde festgestellt, dass der Krebs immer noch da war. Zwischen zwei Monaten und zwei Jahren, sagten sie ihm, habe er noch zu Leben.…