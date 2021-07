Die Botschaft des ehemaligen Twisted Sister-Frontmanns Dee Snider ist eindeutig: Das Leben hinterlässt Narben, körperlich wie emotional, aber sie gehören dazu, wenn man einen bleibenden Eindruck hinterlassen will. Snider möchte zweifelsfrei in Erinnerung bleiben, das signalisiert er auf seinem neuen Soloalbum LEAVE A SCAR bereits im Opener ‘I Gotta Rock (Again)’ und posaunt in Textzeilen wie „I’m gonna rock until the day that I die“ seine unmissverständliche Haltung heraus: Rock-Rente ist keine Option. Und damit seiner neuen Scheibe auch gar nicht erst das Image von Patina- oder Retro Metal anhaftet, mischt er seinen kompromisslosen Kompositionen kernige Thrash- und Hardcore-Attitüden unter.

Auf dem Höhepunkt dieser auch physisch spürbaren Entschlossenheit kooperiert er in ‘Time To Choose’ sogar mit George „Corpsegrinder“ Fisher von den US-Knüppelmetallern Cannibal Corpse. Verantwortlich für den bisweilen derben Sound sind aber nicht nur Snider und Fisher, sondern auch die Gitarristen Charlie Bellmore und Nick Petrino, deren Äxte das gesamte Unterholz in Brand setzen. Schmerzende Narben sind somit vorbestimmt!

