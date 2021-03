Auf die Kacke hauen, aber anders: Nach zwei Alben haben sich die Kanadier Depths Of Hatred mit William Arseneau einen Frontmann besorgt, der ihren ballernd-aggressiven Death Metal moderner Spiel­art nicht nur mit garstigem Krächzen und tiefem Röcheln untermalen kann, sondern auch über eine gute Klarstimme verfügt, die etwas an Soilworks Björn Strid er­innert (etwa ‘Sadistic Trials’). Dies wandelt das Klangbild des Quintetts und eröffnet ihm neue Möglichkeiten sowie einen Blick über den Deathcore-Tellerrand hinaus. Zwar reißt die Combo weiterhin brutal und mit flirrenden Riffs ab, was nur geht, doch dazu gesellen sich eben auch einige melodische Momente, an denen neben dem Gesang auch die Gitarren sowie eini­ge atmosphärische Einflech­tungen beteiligt sind.

INHERITANCE bei Amazon

So klimpern die Stücke von ‘Pulsating Rhythm’ bis ‘Drop Of Red’ apo­kalyptisch, und inkludiert ‘Illusive Obsession’ eine Gewitterkulisse, während ‘The Gift Of Consciousness’ als dräuendes Zwischenspiel fungiert. In dieser Aufstel­lung taugt das variable INHERITANCE zwar oft zum Mitnicken, lässt jedoch Hits oder wirklich memorable Strukturen weitgehend vermissen – ein Manko in einem starken Death Metal-Monat.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***