Noch unsicher, was ihr auf das Wacken mitnehmen sollt? Wir sagen euch, was unbedingt nötig ist und was für noch mehr Metal-Spaß am Zeltplatz sorgt.

Trotz der alljährlichen Festival-Routine stellt sich Jahr für Jahr wieder die Frage: Was muss unbedingt eingepackt werden und ist auch auf dem Wacken Open Air 2018 unterlässlich? Wir haben für euch auf zwei Seiten verschiedene Listen angelegt, die euch sagen, welche Sachen Pflicht sind, welche man mitnehmen kann und was man besser in den eigenen vier Wänden lassen sollte. Die ultimative Festival-Packliste: Das muss mit! Must Haves: Camping-Utensilien -Zelt -Schlafsack -Isomatte -Pavillon -Campingstuhl -Tisch -Panzertape -Kabelbinder -Heringe -Hammer Survival -Klamotten zum Wechseln (zum Beispiel aus dem METAL HAMMER Online-Shop) -Schuhe zum Wechseln -Toilettenpapier -Edding -Musik -Sonnenbrille -Deo Ernährung -Bier -alkoholfreie…