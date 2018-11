Retroschwärze par excellence: Seit ihrer Gründung vor zwei Jahren fahren Devil Master einen Proto Black Metal-Sound, den man intuitiv wohl eher in den frühen Achtzigern verorten würde. Nun kann man den US-Amerikanern natürlich mangelnde Authentizität vorwerfen, da sie mit ihrer Musik und ihren Artworks sehr offensichtlich versuchen, einen bestimmten Markt zu bedienen; wohlwollend kann man es ihnen ebenso als gelungene Hommage an die Großen der ersten Stunde auslegen.

‘The Devil Master (Devil Is Your Master)’ und ‘Sex With Succubus’ etwa machen nicht nur von der Namensgebung her einen wunderbar infantilen Eindruck, auch die Musik klingt wie die ersten Gehversuche pubertierender NWOBHM-Fans in extremeren Gefilden – rumpeliges Schlagzeug und gnadenlos unsauber eingespielte Gitarren inklusive. Damit erfindet MANIFESTATIONS ganz sicher nichts neu, sorgt jedoch für Nostalgie und jede Menge Spaß.

