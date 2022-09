Das Euroblast Festival lockt Progressive-Fans aus aller Welt nach Köln, so auch 2022. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Festival!

Datum Das Euroblast Festival findet vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 statt. Veranstaltungsort Mit der neunten Festival-Ausgabe fand das Euroblast ein Zuhause in den ehemaligen Fabrikmauern der Essigfabrik in Köln (Deutz). Adresse: Siegburger Straße 110 50679 Köln www.euroblast.net Preise & Tickets Die Tickets der verschobenen Ausgaben 2020 und 2021 werden automatisch auf 2022 übertragen. Mehr Infos (auch über Rückerstattung) findet ihr hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Hier die bisherigen Band-Bestätigungen: Aeries Allt Azure Black Tongue Destrage Dirty Loops Edge Of Haze Four Stroke Baron Ghost Iris…