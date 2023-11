Für alle, die den grandiosen Vorgänger TROIKA (2022) nicht (mehr) auf dem Schirm haben, erneut die Aufschlüsselung: Hinter dem Nachnamendreiergespann stehen Nick D’Virgilio (Big Big Train, Spock’s Beard), Neal Morse (The Neal Morse Band, Transatlantic, Flying Colors, Spock’s Beard) sowie Ross Jennings (Haken, Novena) – und auch der kon­geniale Nachfolger ist keine Prog-Fingerübung, sondern frönt in überwiegend akustischen Arrangements dem Westcoast-Wohlklang der Spätsechziger und Siebziger. Während die Stimmen der drei Namensstifter herrlich im Satzgesang harmonieren wie die der großen Laurel Canyon-Vorbilder – Crosby, Stills und Nash –, wartet auch der Zweitling mit Klangfarben auf, die eine sonnenlichtdurchflutete kalifornische Grundstimmung evozieren.

Im lieblichen ‘Tiny Little Fires’ geht diese sogar so weit, dass man Brian Wilson und The Beach Boys der PET SOUNDS-Ära nicht weit wähnt. Zwei alternative Bonusversionen gibt es obendrein, wovon das schon in der Ursprungsversion mit schöner Slide-Gitarre auftrumpfende ‘Right Where You Should Be’ in der reduzierten Variante noch an Erbaulichkeit gewinnt. Ein Album, das einen durch den Winter bringen dürfte.

