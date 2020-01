Seit 1998 findet das Tuska in Finnland statt. Im Juni 2020 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Tuska findet vom 26. bis zum 28. Juni 2020 statt. Veranstaltungsort Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Tuvilahti-Gelände statt. Adresse: Koksikatu Ecke Leonkatu 00540 Helsinki, Finnland Preise & Tickets Die Early Crow-Tickets sind vergriffen. Late Crow-Tickets sind ab 155 € (sofern nicht vorher vergriffen) noch bis Ende 2019 hier erhältlich. 3-Tages-VIP-Tickets gibt es ab 279 € hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Baroness Deftones Faith No More Gojira Hacktivist High On Fire Insomnium Jinjer Korn (Headliner) Midnight Oranssi Pazuzu Perturbator Skynd Symphony X Vltimas Running Order…