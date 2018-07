Der klischeetriefende Band-Name verheißt Schlimmeres; trotzdem kann man die Franzosen nicht vorbehaltlos weiterempfehlen. Dabei stimmt vieles auf ihrem dritten Album (dem ersten bei Massacre und damit für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich); manches Solo und Riff erinnert an epische Iron Maiden-Momente (‘Ritual Of Summoning’), der ein oder andere Refrain und galoppierende Speed Metal-Part könnte fast aus der Feder von Rock’n’Rolf stammen (‘Into The Night’), und über allem weht trotz vorherrschendem Power Metal-Wind ein Hauch von finsterem Satanskult.

Besonders viel Spaß macht THE CONJURING dann, wenn Elvenstorm Gas geben – wie etwa beim thrashig-schnellen ‘Devil Within’, wo Sängerin Laura Lombard F als Kopie einer jungen Doro und mit hohen Schreien glänzt. Dabei liegt es ausgerechnet an ihr, dass die Band hin und wieder aus falschen Gründen für Gänsehaut sorgt: manche Stimmlagen taugen ihr offenkundig nicht so recht. Wenn sie diese zu umschiffen lernt und Elvenstorm mehr in eine moderne und natürlich klingende Produktion investieren würden, könnte noch mehr gehen!