Mit Uneindeutigkeiten hält sich Eric Sardinas auch auf seinem neuesten Album MIDNIGHT JUNCTION nicht lange auf: Das Album startet mit einem Standard-Blues-Rocker im Shuffle-Modus namens ‘Long Shot’. Es ist die erste Single der Scheibe und besagt unmissverständlich: Tradition wird hier mit großem T geschrieben, inklusive zahlloser Querverweise auf unter anderem Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Jimi Hendrix oder Rory Gallagher. Letzter wird sogar konkret mit einer Cover-Nummer (‘Laundromat’) geehrt. Sardinas-Songs gehen mächtig in die Beine, halten ihre Energiedichte ebenso konsequent im Rock wie im Blues und versuchen gar nicht erst, dem Genre neue Grenzöffnungen zu verschaffen. Ganz im Gegenteil: Der 52-jährige Amerikaner orientiert nicht nur sein Instrument – oftmals eine wunderbar sumpfig klingende Dobro – am berühmten Zwölftaktschema, sondern bleibt auch inhaltlich eng an Blues-Themen.

MIDNIGHT JUNCTION bei Amazon

Songs wie ‘Swamp Cooler’, ‘Muddy Water’, ‘White ­Lightnin’’ oder ‘Miracle Mile’ lassen keine Zweifel an der uramerikanischen Bodenhaftung Sardinas, klingen aber wilder, ungebändigter und irgendwie auch rebellischer als die Musik seines berühmten Kollegen, dem aktuellen Platzhirsch Joe Bonamassa. Eine echte Alternative!

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***