Das mittlerweile sechste Studio­album der beiden ehemaligen Warbringer-Gitar­risten Gonzalez und Becker klingt in Sachen Spielfreude und Aggressivität, als wäre es ein Debüt. Der Vierer schmeißt sich mit Verve in seine Riff-Attacken, die von fast ausnahmslos großartigen Soli gekrönt werden. Frontmann Jadran „Conan“ Gonzalez trägt seinen Spitznamen nicht umsonst, seine raue Stimme könnte auch in einer Death Metal-Band bestehen. Trotzdem schafft es der Kalifornier, genau die richtige Prise Melodie unterzubringen, welche die Songs unterhaltsam und einprägsam werden lässt. Nummern wie ‘Mask Of Red Death’, ‘Oathbreaker’ oder das überlange ‘Children Of The Night’ sind feinste Thrash-Hymnen, die Fans der Bay Area und des europäisch geprägten Geprügels gleichermaßen zusagen sollten.

Auch die kleinen instrumentalen Zwischenspiele (‘Storm Of Strings’!) zeigen, der Titel des Albums deutet es an, die Musiker von ihrer klassisch inspirierten Seite. Malmsteen goes Thrash. Einzig das etwas hüftsteife ‘Prophecy’ kann das Niveau nicht ganz halten. Die frühere Stamm-Band Warbringer wird sich ganz schön strecken müssen, um dieses Album zu übertreffen.

